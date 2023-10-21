Афросоюз выступил за обеспечение доставки гуманитарной помощи жителям сектора Газа

Он также призвал к немедленному прекращению огня и немедленному освобождению заложников

КАИР, 21 октября. /ТАСС/. Африканский союз (АС) считает, что военные действия в секторе Газа влекут за собой полное разрушение его инфраструктуры. Об этом заявил в субботу в Каире председатель Комиссии Афросоюза Муса Факи Махамат, выступая на саммите мира по Палестине.

"Жестокая война в секторе Газа влечет за собой полное разрушение его инфраструктуры, а также убийства невинных гражданских лиц", - отметил он.

"Мы в АС призываем к немедленному прекращению огня, к обеспечению доставки гуманитарной помощи [жителям сектора Газа]. Кроме того, мы призываем все стороны международного сообщества взять на себя ответственность в этом деле", - продолжил Махамат.

"Мы хотим призвать к немедленному освобождению заложников, особенно женщин и детей. И мы высоко оцениваем усилия, предпринимаемые Катаром в данном вопросе", - подчеркнул председатель Комиссии АС.