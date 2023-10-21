В австралийском штате Виктория запретили фашистскую символику

Согласно вступившим в силу законодательным мерам, за нацистское приветствие на публике нарушителям грозит штраф до $23 тыс. и до года тюремного заключения

СИДНЕЙ, 21 октября. /ТАСС/. Власти австралийского штата Виктория законодательно запретили нацистское приветствие и другую фашистскую символику после проведения неделю назад антисемитского собрания неонацистов у здания железнодорожного вокзала Флиндерс-стрит в Мельбурне. Об этом сообщает телеканал ABC News.

Согласно вступившим в силу законодательным мерам, за "нацистское приветствие на публике [нарушителям] грозит штраф до $23 тыс. и до года тюремного заключения". Ранее подобные меры приняли в штатах Тасмания и Квинсленд, собираются это сделать и в Новом Южном Уэльсе.

По словам заместителя комиссара полиции Виктории Нила Патерсона, блюстители порядка "привлекут к ответственности, предъявят обвинения и предадут суду" всех, кто продемонстрирует такой жест на публике.