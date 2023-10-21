Трамп заявил, что США движутся к третьей мировой войне из-за политики Байдена

По словам экс-президента, единственное, на что у нынешнего американского лидера "хватило здравого смысла", - это присоединиться к Truth Social

НЬЮ-ЙОРК, 21 октября. /ТАСС/. Экс-президент США Дональд Трамп убежден, что Соединенные Штаты движутся к третьей мировой войне из-за некомпетентного руководства администрации нынешнего американского лидера Джо Байдена.

"Мы [США] движемся к третьей мировой войне из-за крайне некомпетентного руководства президента, который понятия не имеет, что происходит", - написал политик в соцсети Truth Social.

Трамп также заявил, что "единственное, на что у него [Байдена] хватило здравого смысла", - это присоединиться к Truth Social. "Поздравляю Джо хотя бы с этим", - добавил бывший глава Белого дома.

Ранее телеканал Fox News сообщал, что штаб предвыборной кампании Байдена заведет страницу в соцсети Truth Social, принадлежащей Трампу.

Трамп также отмечал ранее, что эскалации палестино-израильского конфликта и ситуации на Украине не было бы, если бы он занимал пост главы администрации США.