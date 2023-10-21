Бербок заявила, что безопасность Израиля для ФРГ не подлежит обсуждению

Глава МИД Германии призвала международное сообщество оказать больше поддержки мирному населению сектора Газа

КАИР, 21 октября. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила о полной солидарности Германии с Израилем в его борьбе с ХАМАС и одновременно призвала международное сообщество оказать больше поддержки мирному населению сектора Газа.

"Для Германии безопасность Государства Израиль не подлежит обсуждению", - сказала министр, выступая на саммите по Палестине в Каире. "Ясно также, что преступники, совершающие этот террор, не говорят за палестинский народ. Они говорят только за самих себя. Они говорят языком террора", - заявила Бербок, призвав "всегда делать различие между террористами и мирным населением". Глава МИД считает, что ХАМАС стремится к возбуждению ненависти и обострению ситуации в регионе. "Этот план не должен осуществиться", - подчеркнула она.

Бербок призвала вести борьбу с ХАМАС, принимая во внимание гуманитарную обстановку в секторе Газа. Она напомнила, что власти Германии ранее приняли решение дополнительно выделить €50 млн на гуманитарную помощь сектору Газа. "Мы призываем всех, в том числе в регионе, присоединиться к этим усилиям", - сказала министр.

Глава МИД снова высказалась за урегулирование ближневосточного конфликта на основе создания двух государств. "Это может показаться сегодня очень далеким", - признала она. Однако, по ее мнению, только справедливое и долгосрочное решение проблемы будет означать победу над ХАМАС.

Каирский саммит мира, посвященный обсуждению путей урегулирования палестино-израильского конфликта и снижению уровня напряженности в сектора Газа, открылся в субботу в Новом Каире - административной столице Египта - по инициативе президента Абдель Фаттаха ас-Сиси. В конференции принимают участие представители 34 стран и трех международных организаций - ООН, Лиги арабских государств и Африканского союза. Россию на саммите представляет замглавы МИД РФ, представитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов.