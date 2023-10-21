Молдавская авиакомпания HiSky приостановила полеты в Израиль

Рейсы в этом направлении из республики теперь выполняет только Flyone

КИШИНЕВ, 21 октября. /ТАСС/. Молдавская авиакомпания HiSky сообщила о приостановке полетов в Израиль на неопределенное время.

"По соображениям безопасности все рейсы HiSky в Тель-Авив временно приостановлены", - проинформировала компания в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Рейсы в этом направлении из Молдавии теперь выполняет только компания Flyone.

По данным правительства Молдавии, в Израиле официально зарегистрированы около 20 тыс. граждан республики, в основном это трудовые мигранты. С 7 октября из этой страны в Молдавию вернулись 1,2 тыс. человек. Еще примерно 600 обратились в молдавское посольство за помощью в эвакуации. Вывозные рейсы из Израиля в Молдавию организует также молдавский оппозиционер Илан Шор. По его словам, к нему за помощью обратились более 2 тыс. человек.