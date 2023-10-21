В Марокко отвергли идею перемещения палестинцев с их земли

Глава МИД страны Насер Бурита призвал международное сообщество принять меры для предотвращения дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке

РАБАТ, 21 октября. /ТАСС/. Глава МИД Марокко Насер Бурита выступил за усилия по предотвращению дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке, беспрепятственную доставку помощи жителям сектора Газа и отказ от перемещения палестинцев с их земли. Об этом он заявил в Каире, выступая на саммите мира по Палестине, его речь транслировал телеканал Al Arabiya.

Министр призвал международное сообщество принять меры для "предотвращения дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке, которая может подорвать усилия по обеспечению мира и стабильности в регионе". "Необходимо не стрелять в гражданское население, а защищать его в соответствии с принципами международного права и общечеловеческими ценностями", - продолжал он, указав на важность "обеспечения беспрепятственной доставки гуманитарной помощи жителям сектора Газа".

Бурита заявил об "отказе от любых идей, направленных на перемещение палестинцев с их земли". "Нужно начать подлинный миротворческий процесс по урегулированию проблемы на основании реализации принципа сосуществования двух государств - израильского и палестинского", - подчеркнул глава МИД.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.