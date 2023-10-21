Около 100 тыс. жителей Лондона вышли на улицы в знак поддержки Палестины

Наиболее массовое шествие стартовало около Мраморной арки, прошло по улице Парк-лейн вдоль Гайд-парка, через площадь Пикадилли, Трафальгарскую площадь и завершилось в правительственном квартале Уайтхолл

ЛОНДОН, 21 октября. /Корр. ТАСС Никита Кручиненко/. Не менее 100 тыс. человек приняли участие в акциях в поддержку Палестины, которые состоялись в субботу днем в центре Лондона. Как сообщает корреспондент ТАСС, демонстрации прошли без серьезных происшествий.

Наиболее массовое шествие, организованное Кампанией по солидарности с Палестиной, стартовало в полдень (14:00 мск) около Мраморной арки, после чего прошло по улице Парк-лейн вдоль Гайд-парка, через площадь Пикадилли, Трафальгарскую площадь и завершилось в правительственном квартале Уайтхолл. Многие участники акции принесли с собой флаги Палестины и других арабских государств, включая Алжир, Египет и Ливан, а также Турции.

Главным требованием протестующих стало немедленное прекращение огня в секторе Газа. "В Газе умирают невинные дети. Неизбирательные бомбардировки должны быть остановлены, жители должны иметь доступ к воде и продовольствию. Ужасно, что в XXI веке мы говорим о блокаде целого региона. Очевидно, что это негуманно и идет вразрез с международным правом", - сказала корреспонденту ТАСС одна из участниц протеста по имени Роксана.

Многие демонстранты несли баннеры с призывами "Остановите геноцид", "Остановите войну против Газы", "Бойкот Израилю", "Санкции против Израиля" и "Руки прочь от мечети Аль-Акса". Кроме того, у них были плакаты с надписями "Замалчивание - это насилие", "Свободу Палестине", "Израиль - террористическое государство", "Апартеид - это геноцид" и "Удары по детям - это не самооборона".

В это же время между посольствами Египта и Турции состоялось менее масштабное шествие, организованное британским подразделением панисламистской партии "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (запрещена в РФ). Его участники выступили с призывом к руководству арабских государств вмешаться в конфликт. В частности, они принесли плакат, на котором было написано: "Армии исламских стран, спасите народ Палестины".

В пресс-службе полиции Лондона сообщили, что в общей сложности в акциях в поддержку Палестины, несмотря на дождливую погоду, участвовали как минимум 100 тыс. человек. Похожие демонстрации также состоялись в других крупных городах по всей стране.

Критика британских властей

Протестующие выразили недовольство произраильской позицией британских властей в текущем конфликте. Некоторые из демонстрантов держали плакаты с лозунгами "Позор британскому правительству" и "Долой правительство Консервативной партии".

18 октября премьер-министр Великобритании Риши Сунак, выступая в Палате общин (нижней палате) британского парламента, отказался поддержать предложение главы фракции Шотландской национальной партии Стивена Флинна, заявившего о необходимости установления режима прекращения огня в палестино-израильском конфликте. Премьер королевства подчеркнул, что Израиль имеет право на самооборону, и выразил надежду на то, что израильские вооруженные силы будут действовать в соответствии с международным правом.

Помимо критиков британского правительства и Консервативной партии, в акции приняли участие сторонники движения за права темнокожих. Они несли плакат с надписью "Палестина не может дышать", делая отсылку к убийству в США полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда в 2020 году.

Ограничения полиции

Всего столичная полиция привлекла около 1 тыс. сотрудников к обеспечению безопасности во время демонстраций. Они действовали вместе с сотрудниками транспортной полиции и правоохранительных органов Лондона.

В отношении обеих акций протеста были выдвинуты ограничительные условия. Так, участникам было запрещено покидать заранее согласованный маршрут шествия, проходить по улицам вблизи посольства Израиля, выкрикивать лозунги или демонстрировать символику запрещенных в Великобритании движения ХАМАС и организации "Хезболлах".

При этом полиция Лондона заранее заявила, что не будет задерживать лиц, скандирующих лозунг "От реки и до моря Палестина будет свободной". Ранее глава МВД Великобритании Суэлла Браверман допускала возможность его запрета. Еврейские организации в Соединенном Королевстве указывали на агрессивный характер лозунга, предполагающего отсутствие государства Израиль на карте мира. В свою очередь сторонники Палестины отмечали, что речь идет исключительно о призыве к прекращению оккупации Израилем Западного берега реки Иордан.