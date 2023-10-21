В Берлине снова запретили пропалестинскую демонстрацию

Ее планировали провести 22 октября

БЕРЛИН, 21 октября. /ТАСС/. Полиция Берлина запретила намеченную на 22 октября пропалестинскую демонстрацию в городе. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правоохранительных органов столицы ФРГ.

Решение принято "после изучения всех обстоятельств и информации, а также оценки всех интересов, в особенности в части основного права на свободу собраний", отметили в полиции. Демонстрация под девизом "Мир на Ближнем Востоке" была запланирована на воскресенье и должна была пройти на Потсдамской площади в центре Берлина.

Полиция также запретила до 30 октября проведение любых альтернативных акций. Столичные власти считают, что в случае разрешения демонстрации существует опасность того, что на ней, в частности, могут звучать антисемитские и прославляющие насилие лозунги.

Таким образом, полиция Берлина продолжает свою стратегию запрета пропалестинских демонстраций. В пятницу она не разрешила проводить две запланированные на субботу акции в центре столицы. Кроме того, правоохранительные органы намерены усилить меры по соблюдению запретов и недопущению организации несанкционированных митингов. О запрете пропалестинских демонстраций сообщили и другие немецкие города.

Как ранее сообщила глава МВД ФРГ Нэнси Фезер, после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября только в Берлине в ходе антиизраильских акций пострадали более 100 правоохранителей.