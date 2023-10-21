Украина, Румыния и Молдавия подписали декларацию об управлении бассейном реки Прут

Как сообщил украинский министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец, три страны будут в том числе совместно работать над сохранением биоразнообразия

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Украина, Румыния и Молдавия подписали декларацию о сотрудничестве по управлению бассейном реки Прут. Об этом сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец.

"Украина, Румыния и Молдова начинают "командную" работу по устойчивому управлению бассейном реки Прут. <...> Подписали соответствующую декларацию о сотрудничестве. Активизируем действия в направлении мониторинга воды как в общих пограничных водах, так и в русле реки Прут", - написал он в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По словам Стрельца, три страны будут совместно работать над гармонизацией планов управления бассейном реки Прут, управлением рисками затопления и дефицита воды, а также сохранением биоразнообразия. Кроме того, предусмотрено создание группы экспертов в рамках Международной комиссии по защите реки Дунай.