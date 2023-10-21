Претендент на пост президента США счел нелепым запрос Байдена на помощь Украине и Израилю

Вивек Рамасвами уточнил, что еврейское государство ведет борьбу "с исламскими нацистами в секторе Газа", а Вашингтон собирается поддержать представителей украинского батальона "Азов"

НЬЮ-ЙОРК, 21 октября. /ТАСС/. Претендент на пост президента США от Республиканской партии бизнесмен Вивек Рамасвами отметил "нелепую иронию" запроса американского лидера Джо Байдена на оказание помощи одновременно неонацистам на Украине и Израилю, который, по мнению политика, ведет борьбу с нацистами.

"Это нелепая ирония запроса Байдена на выделение помощи на сумму более $100 млрд: мы направим еще $61 млрд на поддержку неонацистов батальона "Азов" (признан террористической организацией, запрещен в РФ - прим. ТАСС) на Украине, а $14 млрд отдадим Израилю на борьбу с исламскими нацистами в секторе Газа. Если коротко, это раздробленная внешняя политика США", - написал он в соцсети X (ранее Twitter). В другом своем посте Рамасвами призвал законодателей голосовать против выделения такой помощи.

20 октября Байден направил в Конгресс США запрос на оказание Украине и Израилю дополнительной военной и иной помощи в размере около $106 млрд. Как поясняется в обнародованных Белым домом сопроводительных документах к запросу на дополнительные ассигнования в 2024 финансовом году, администрация США, в частности, просит Конгресс выделить более $61,4 млрд с целью "реагирования на ситуацию на Украине и сопутствующие расходы". Израилю предлагается предоставить помощь на $14,3 млрд.