ЦАХАЛ ударил по "террористической ячейке", пытавшейся запустить ракеты по северу Израиля

Армия Израиля нанесла удар с помощью беспилотника

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 октября. /ТАСС/. Израильская армия пресекла деятельность "террористической ячейки", которая пыталась запустить противотанковые ракеты по северу Израиля. Об этом сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Некоторое время назад солдаты ЦАХАЛ выявили террористическую ячейку, которая пыталась запустить противотанковые ракеты по израильской территории в районе Хар-Дов", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.

Отмечается, что в ответ армия Израиля нанесла удар по "террористической ячейке" с помощью беспилотника.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.