21 октября, 17:19
Военная операция на Украине

Следующая встреча в формате Рамштайн пройдет в ноябре

По данным Минобороны Украины, на мероприятии будут обсуждать подготовку ВСУ к зиме

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Очередное заседание контактной группы по военному содействию Киеву в формате Рамштайн пройдет в ноябре, участники обсудят подготовку Вооруженных сил Украины к зиме. Об этом сообщил начальник управления прессы и информации Минобороны Украины Илларион Павлюк.

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"Следующее заседание будет в ноябре. Дата будет известна позже. Будет фокус на подготовке к зиме - противовоздушная оборона, артиллерия, боеприпасы", - цитирует Павлюка агентство РБК-Украина.

По его словам, министр обороны Украины Рустем Умеров также еженедельно созванивается с коллегами в странах-партнерах.

Последнее заседание в формате Рамштайн прошло 11 октября. Тогда Киев предложил участникам создать "коалицию развития оборонной индустрии" для локализации производства оружия на Украине. Кроме того, впервые в заседании очно принял участие украинский президент Владимир Зеленский. По словам Умерова, это был "важный сигнал" для партнеров Киева перед зимой. 

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