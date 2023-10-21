Байден заявил о необходимости нового мирового порядка для человечества

По словам американского лидера, США могут его построить

ВАШИНГТОН, 21 октября. /ТАСС/. Американский президент Джо Байден заявил, что человечеству нужен новый мировой порядок, и США могут построить его.

"Я думаю, что у нас [США] есть возможность сделать это, если мы будем достаточно смелыми и уверенными в себе, чтобы объединить мир так, как этого никогда не было раньше. Мы провели 50 лет в послевоенном периоде, где это [мировой порядок] работало довольно хорошо, но теперь <...> нужен новый, новый мировой порядок", - заявил Байден на приеме для сбора средств на избирательную кампанию, речь президента распространила пресс-служба Белого дома.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что подход Москвы, борющейся за справедливое мироустройство, поддерживают многие страны. При этом Запад теряет свою поддержку в мире, поскольку опирается на колониальное мышление и соответствующие подходы в политике.