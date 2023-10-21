21 октября, 17:37

Байден заявил о необходимости нового мирового порядка для человечества

Президент США Джо Байден. EPA-EFE/ JIM LO SCALZO/ POOL
Президент США Джо Байден
© EPA-EFE/ JIM LO SCALZO/ POOL

По словам американского лидера, США могут его построить

ВАШИНГТОН, 21 октября. /ТАСС/. Американский президент Джо Байден заявил, что человечеству нужен новый мировой порядок, и США могут построить его.

Читайте также
Трамп считает, что слабость Байдена привела к усилению Ирана и ХАМАСМедведев заявил, что мир, ведомый США, катится в глубочайшую пропасть

"Я думаю, что у нас [США] есть возможность сделать это, если мы будем достаточно смелыми и уверенными в себе, чтобы объединить мир так, как этого никогда не было раньше. Мы провели 50 лет в послевоенном периоде, где это [мировой порядок] работало довольно хорошо, но теперь <...> нужен новый, новый мировой порядок", - заявил Байден на приеме для сбора средств на избирательную кампанию, речь президента распространила пресс-служба Белого дома.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что подход Москвы, борющейся за справедливое мироустройство, поддерживают многие страны. При этом Запад теряет свою поддержку в мире, поскольку опирается на колониальное мышление и соответствующие подходы в политике. 

Теги:
СШАБайден, Джо
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация