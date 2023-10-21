СМИ: ВВС Израиля атаковали ракетами два района на юге Ливана

По данным телеканала Al Mayadeen, речь идет о районах Ярун и Аит-эш-Шааб

БЕЙРУТ, 21 октября. /ТАСС/. Истребители израильских ВВС нанесли ракетные удары по районам Ярун и Аит-эш-Шааб на юге Ливана в ответ на атаки бойцов вооруженного крыла "Хезболлах" на позиции войск. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

По его информации, окрестности Яруна и соседнего с ним селения Рмейш были ранее обстреляны фосфорными боеприпасами, в результате загорелись оливковые рощи и сады фруктовых деревьев, принадлежащие крестьянам.

Военно-информационная служба "Хезболлах" сообщила о проведенной во второй половине дня шиитскими бойцами операции, в ходе которой возле казармы Довиф был подбит израильский танк Merkava.

15, 16 и 17 октября были поражены три других танка, о чем сообщалось в коммюнике вооруженного крыла "Хезболлах". 10 октября был уничтожен бронетранспортер Zelda недалеко от еврейского поселения Авивим. Со стороны командования Армии обороны Израиля подтверждений о поражении танков и БТР на границе с Ливаном не последовало.