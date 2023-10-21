Депутат Рады назвал недостаточными запрашиваемые Байденом $61 млрд для Киева

Ярослав Железняк утверждает, Украине будет не хватать $2 млрд

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Депутат украинского парламента Ярослав Железняк утверждает, что денег, которые президент США Джо Байден запросил у Конгресса США для Киева, будет недостаточно. Соответствующие подсчеты парламентарий опубликовал в Telegram-канале.

"Решил немного покопаться в тех $61,4 млрд, которые в запросе Белого Дома должны идти на Украину. Это [условно] ноябрь 2023 года - ноябрь 2024 года. Получается, надо этими деньгами закрыть почти год. Даже, скорее всего, больше, возьмем плюс один месяц. На прямую бюджетную поддержку там заложено $11,8 млрд. А мы сейчас готовим бюджет-2024, где нужно $42,9 млрд и 30% из этого ($12,87 млрд) должно было прийти из США", - написал Железняк.

"То есть, - указывает парламентарий, - по этому запросу с расчетом, что это деньги на 13 месяцев, нам будет не хватать $2 млрд". Он выразил уверенность, что "этот гэп перекроют другие доноры", но отметил, что по другим возможным донорам "тоже пока нет всех подтверждений".

20 октября Байден направил в Конгресс США запрос на оказание Украине и Израилю дополнительной военной и иной помощи в размере около $106 млрд. Как поясняется в обнародованных Белым домом сопроводительных документах к запросу на дополнительные ассигнования в 2024 финансовом году, администрация США, в частности, просит Конгресс выделить более $61,4 млрд с целью "реагирования на ситуацию на Украине и сопутствующие расходы". Израилю предлагается предоставить помощь на $14,3 млрд.