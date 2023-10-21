Гутерриш считает, что атака ХАМАС не должна быть поводом для наказания палестинцев

Генеральный секретарь ООН также призвал к немедленному прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников

КАИР, 21 октября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на каирском саммите мира по Палестине, заявил, что вторжение боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября не может быть поводом для коллективного наказания палестинцев.

"Мы не можем и не должны игнорировать более широкий контекст этих трагических событий - затянувшийся конфликт и 56 лет оккупации <...>, это ужасное нападение (7 октября боевиков ХАМАС - прим. ТАСС) не может быть поводом для коллективного наказания палестинского народа", - сказал генсек. Он подчеркнул, что международное право должно соблюдаться.

Гутерриш также призвал к немедленному прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников.

Каирский саммит мира, посвященный обсуждению путей урегулирования палестино-израильского конфликта и снижению уровня напряженности в сектора Газа, открылся в субботу в Новом Каире по инициативе президента Абдель Фаттаха ас-Сиси. В конференции принимают участие представители 34 стран и трех международных организаций - ООН, Лиги арабских государств и Африканского союза. Россию на саммите представляет замглавы МИД РФ, представитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов.