В Венесуэле обвинили США в нападках на нормализацию двухсторонних отношений

Как заявил венесуэльский министр иностранных дел Иван Хиль Пинто, Каракас заинтересован в добрых отношениях с Вашингтоном

МИНСК, 21 октября. /ТАСС/. Венесуэла заинтересована в добрых отношениях с США и ведет переговоры об их нормализации, однако этот процесс подвергается нападкам. Об этом сообщил венесуэльский министр иностранных дел Иван Хиль Пинто в интервью телеканалу "Беларусь-1", комментируя публикации СМИ о том, что Вашингтон и Каракас близки к заключению соглашения о пересмотре санкций.

"Мы всегда вели переговоры с правительством США с учетом различных факторов, иногда продвигаясь к цели, иногда делая это очень медленно, иногда США не выполняли того, что они говорили, - сказал министр. - Мы всегда были заинтересованы в том, чтобы поддерживать хорошие отношения с таким важным соседом, как Соединенные Штаты, и с любым соседом, который у нас есть".

По словам главы МИД, "этот процесс подвергся нападкам со стороны самих США". "Сейчас переговоры ведутся, об этом объявил президент Николас Мадуро. Он объявил о подписании миграционного соглашения о возвращении венесуэльцев, которые находятся в США и собираются вернуться в Венесуэлу, - сказал министр. - Это уже начато, это идет. В ближайшее время мы увидим результаты и по другим вопросам, которые будут объявлены в установленном порядке и в зависимости от того, как пойдут переговоры".

Пинто отметил, что народ Венесуэлы противостоял всем нападкам. "У нас отняли доходы от нефти. Мы потеряли 99% валютной выручки от продажи нефтепродуктов. У нас отобрали зарубежные активы, отобрали способность вести переговоры с миром", - напомнил министр.