СМИ сообщили о гибели 29 палестинцев при налетах ВВС Израиля на Газу

По данным агентства WAFA, среди них есть женщины и дети

БЕЙРУТ, 21 октября. /ТАСС/. Израильские ВВС нанесли во второй половине дня серию ударов по населенным пунктам сектора Газа, 29 палестинцев погибли. Об этом сообщило агентство WAFA.

По его данным, в районе Телль-эс-Султан к западу от Рафаха погибли 11 палестинцев, проживавших в доме, в который попала израильская ракета. Еще восемь палестинцев стали жертвами удара по кафе на рыночной площади в лагере беженцев Нусейрат. В квартале Хай-Зейтун на востоке города Газа из-под обломков двух рухнувших при бомбардировке домов вытащили тела 10 погибших. Среди них есть женщины и дети.

По сведениям телеканал Al Manar, мощный взрыв произошел также в районе госпиталя Шухада аль-Акса. 20 октября Палестинское общество Красного Полумесяца получило от израильских властей предписание эвакуировать людей из этой клиники, расположенной на севере сектора Газа. По данным организации, помимо медицинского персонала, в больнице находятся более 400 пациентов и около 12 тыс. нашедших там убежище перемещенных гражданских лиц.

17 октября на территории больницы Аль-Ахли в секторе Газа прогремел взрыв. Палестинская сторона возложила ответственность за произошедшее на израильские ВВС, а в Израиле заявили, что причиной стал неудачный запуск ракеты группировкой "Исламский джихад". По данным Минздрава Газы, в результате удара по больнице Аль-Ахли погиб 471 человек, 342 получили ранения.