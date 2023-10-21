В Вашингтоне тысячи человек приняли участие в манифестации в поддержку Палестины

Многие из них пришли с транспарантами с надписями "Нет геноциду, нет войне", "Остановите апартеид", "Перестаньте убивать", "США, хватит помогать Израилю"

ВАШИНГТОН, 21 октября. /Корр. ТАСС Сергей Юматов/. Крупная манифестация в поддержку Палестины и за прекращение огня на Ближнем Востоке состоялась в субботу у монумента Джорджу Вашингтону в столице США. Как убедился корреспондент ТАСС, в акции приняли участие несколько тысяч человек.

Участники манифестации скандировали лозунги "Свободу Палестине", "Прекратите огонь сейчас же". Над толпой развевались флаги Палестины, неподалеку активисты бесплатно раздавали их всем желающим. Многие пришли с транспарантами. "Нет геноциду, нет войне", "Остановите апартеид", "Перестаньте убивать", "США, хватит помогать Израилю", - гласили надписи на некоторых из них.

Акция прошла мирно, каких-либо происшествий замечено не было. На месте дежурили наряды полиции, правоохранители при этом не вмешивались в протесты. Прилегающие улицы были перекрыты для движения транспорта в целях безопасности, некоторые участники акции выходили на проезжую часть. Многие протестующие приняли участие в массовой молитве.

"Любая жизнь священна. Причина всего происходящего - в жестокой оккупации палестинских земель", - отметила в беседе с корреспондентом ТАСС одна из участниц манифестации по имени Джейн. "К сожалению, США являются прямыми соучастниками, мы должны прекратить это немедленно, прежде чем погибнет еще больше людей", - подчеркнула она.

"Не важно, какую религию мы исповедуем. Когда страдают дети, мы все страдаем", - заявила корреспонденту ТАСС другая участница протестов по имени Зейд. "Я лишь хочу, чтобы это скорее закончилось. Я за мир и любовь", - подчеркнула она.

Акции в поддержку Палестины в Вашингтоне

В пятницу, 20 октября манифестация в поддержку Палестины, организованная американской общественной организацией Jewish Voice for Peace ("Еврейский голос за мир") прошла на Капитолийском холме у стен Конгресса США, после чего колонна активистов в сопровождении полиции прошествовала без инцидентов по центру Вашингтона к Белому дому. Схожую акцию протеста Jewish Voice for Peace и еще одна еврейская общественная организация США - IfNotNow ("Если не сейчас") - устроили на Капитолийском холме 18 октября. Тогда активисты попытались организовать демонстрацию прямо в здании Кэннон, где расположено несколько комитетов Палаты представителей Конгресса, и были в связи с этим задержаны полицией Капитолия. По свидетельству последней, арестованы были приблизительно 300 человек, лишь трем из них предъявили обвинения в связи с неподчинением полиции и попытками применения силы при задержании.