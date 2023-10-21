Израиль выразил сожаление, что не все осуждают терроризм

Исламский террор угрожает не только еврейскому государству, но и всему миру, сказано в заявлении израильского МИД по итогам саммита в Каире

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 октября. /ТАСС/. Израиль сожалеет, что не все страны осуждают терроризм в свете событий вокруг сектора Газа, но продолжит делать то, что считает должным в сложившейся ситуации. Об этом говорится в заявлении МИД еврейского государства по итогам саммита в Каире, посвященного поиску пути мирного урегулирования палестино-израильского конфликта.

"Суббота 7 октября пробудила весь мир для общей борьбы с терроризмом. Исламский террор угрожает не только Израилю, но и другим странам региона и всему миру. Жаль, что даже перед лицом ужасных злодеяний нашлись те, кто затрудняется осудить терроризм и осознать его опасность", - заявили в израильском внешнеполитическом ведомстве.

"Израиль сделает то, что должен, и ожидает, что мировое сообщество признает его справедливую борьбу", - добавили в министерстве.

Каирский саммит мира, посвященный обсуждению путей урегулирования палестино-израильского конфликта и снижению уровня напряженности в сектора Газа, открылся в субботу в Новом Каире по инициативе президента Абдель Фаттаха ас-Сиси. В конференции приняли участие представители 34 стран и трех международных организаций - ООН, Лиги арабских государств и Африканского союза. От России в саммите участвовал замглавы МИД, представитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов. Израиль во встрече не участвовал.