21 октября, 20:30,
обновлено 21 октября, 20:42
Палестино-израильский конфликт

ХАМАС заявило о намерении освободить 22 октября еще двоих заложников

EPA-EFE/ HANNIBAL HANSCHKE
© EPA-EFE/ HANNIBAL HANSCHKE

Ожидается, что боевое крыло движения отпустит двух женщин

ДУБАЙ, 21 октября. /ТАСС/. Группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама", являющаяся боевым крылом радикального палестинского движения ХАМАС, заявила о намерении освободить в воскресенье еще двоих человек, взятых в заложники во время нападения на Израиль.

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"Бригады [Иззэддина] аль-Кассама объявляют, что они готовы освободить завтра двух заключенных женщин - Нурит и Йохевид - посредством тех же процедур, которые были применены при освобождении двух пленниц вчера", - говорится в заявлении представителя группировки Абу Убайды, опубликованном в Telegram-канале ХАМАС. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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