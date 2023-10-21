ХАМАС заявило о намерении освободить 22 октября еще двоих заложников

Ожидается, что боевое крыло движения отпустит двух женщин

ДУБАЙ, 21 октября. /ТАСС/. Группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама", являющаяся боевым крылом радикального палестинского движения ХАМАС, заявила о намерении освободить в воскресенье еще двоих человек, взятых в заложники во время нападения на Израиль.

"Бригады [Иззэддина] аль-Кассама объявляют, что они готовы освободить завтра двух заключенных женщин - Нурит и Йохевид - посредством тех же процедур, которые были применены при освобождении двух пленниц вчера", - говорится в заявлении представителя группировки Абу Убайды, опубликованном в Telegram-канале ХАМАС.