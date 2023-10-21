ЦАХАЛ объявил об ударе по группе террористов у границы с Ливаном

Армия Израиля сообщила, что боевики пытались запустить противотанковые ракеты в сторону территории еврейского государства в районе Шломи

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 октября. /ТАСС/. Армия Израиля объявила о нанесении превентивного удара по вооруженной группе, охарактеризованной как ячейка террористов, у границы с Ливаном.

"Некоторое время назад была выявлена террористическая ячейка, пытавшаяся запустить противотанковые ракеты в сторону израильской территории в районе Шломи (населенный пункт на севере страны - прим. ТАСС). Солдаты ЦАХАЛа нанесли удар по ячейке до того, как террористам удалось осуществить атаку", - говорится в сообщении в Telegram-канале оборонного ведомства.