21 октября, 20:52
Палестино-израильский конфликт

В Тунисе манифестанты обвинили США и Францию в поддержке агрессии Израиля

Участники демонстрации, в частности, потребовали высылки французского посла

РАБАТ, 21 октября. /ТАСС/. Участники многотысячной демонстрации, состоявшейся в Тунисе, заявили о поддержке палестинского народа перед лицом израильской агрессии в секторе Газа. Об этом сообщило агентство Tunis Afrique Presse.

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По его данным, в манифестации, организованной по призыву Национального комитета в поддержку палестинского сопротивления, приняли участие активисты политических партий, отраслевых ассоциаций и крупнейших профсоюзов, в том числе Всеобщего союза тунисских трудящихся. Они с национальными и палестинскими флагами и транспарантами в руках прошли маршем по проспектам Мухаммеда V и Хабиба Бургибы, улицам Ганы и Парижа. "Народ хочет криминализовать нормализацию [отношений с Израилем]!", "Народ хочет освободить Палестину!", "США и Франция - соучастники агрессии!" - скандировали манифестанты.

Часть акции прошла перед зданием посольства Франции на проспекте Хабиба Бургибы. Митингующие потребовали высылки французского посла за поддержку израильской агрессии в Газе.

Президент Туниса Каис Саид заявил ранее о "неизменной позиции страны в поддержку палестинского дела". 

Теги:
ТунисСШАФранцияПалестино-израильский конфликт
© Информационное агентство ТАСС
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