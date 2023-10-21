При ударе по храму в Газе погибли 18 человек

Среди них девять детей

ТАСС, 21 октября. По меньшей мере 18 человек, в том числе 9 детей, погибли в результате удара по территории православного храма святого Порфирия в Газе. Об этом говорится в совместном заявлении церквей Иерусалима, распространенном пресс-службой Иерусалимской православной церкви.

Духовные лидеры христиан Иерусалима подчеркнули, что "самым решительным образом осуждают израильские авиаудары, нанесенные без предупреждения и приведшие к взрыву на территории православного храма святого Порфирия в Газе вечером 19 октября". "Эти взрывы привели к мгновенному и катастрофическому обрушению двух залов церкви, где находились сотни беженцев, в том числе женщины и дети, спавшие там. Десятки людей внезапно оказались под обломками. Многие были ранены, некоторые из них тяжело. По последним подсчетам, 18 человек погибли, из них 9 - дети", - говорится в заявлении.

Главы церквей при этом подчеркнули, что это очередной случай в ряду подобных инцидентов, когда за последние две недели в результате авиаударов по Газе разрушению подвергаются гражданские учреждения, предоставляющие приют гражданскому населению, такие как школы и больницы, а также жилые кварталы.

При этом церкви не намерены отказываться от своего религиозного и морального долга, требующего оказывать помощь нуждающимся даже в самых трудных условиях. "Даже в свете непрестанных требований [израильских] военных эвакуировать людей из благотворительных учреждений и домов молитвы мы не отречемся от этой христианской миссии, поскольку иначе этим невинным людям больше некуда обратиться", - подчеркивается в заявлении.

Вместе с тем христианские лидеры признали, что не могут справиться с этой задачей в одиночку, и призвали мировое сообщество "немедленно укрепить защиту убежищ в Газе, таких как больницы, школы и молитвенные дома". "Мы призываем также к незамедлительному гуманитарному перемирию, чтобы еда, вода и жизненно важные медикаменты могли быть безопасно доставлены [в Газу] организациям, помогающим сотням тысяч вынужденно перемещенных лиц в Газе, в том числе организациям, которые подчиняются нашим церквам", - указывается в заявлении.

В заключение церкви Иерусалима призвали все стороны к прекращению насилия и остановке беспорядочных обстрелов со всех сторон, в результате которых страдает гражданское население. "Только так, уверены мы, может быть заложена основа для возможного дипломатического урегулирования долгосрочных страданий, чтобы справедливый и устойчивый мир наконец был достигнут на всей нашей любимой Святой земле - как в наше время, так и для грядущих поколений", - заключили главы церквей Иерусалима.

Инцидент с православным храмом в Газе

20 октября архиепископ Тивериадский Алексий Иерусалимской православной церкви сообщил греческому телеканалу ERT-1, что Израиль ударил ракетой "по офисам и входу в монастырь" Святого Порфирия. По его словам, в результате ракетного удара все здание рухнуло. Священник отметил, что внутри находилось много христиан, среди них есть раненые и погибшие. Всего в монастыре и церкви Святого Порфирия было более 400 человек.

Иерусалимская патриархия осудила "израильский воздушный удар, в результате которого была поражена территория ее церкви в городе Газа". Патриархия назвала подобные удары военным преступлением.

Храм святого Порфирия - старейший христианский приход в Газе, по данным палестинского агентства WAFA, это третья по древности христианская церковь в мире. Впервые храм был воздвигнут в 452 году и посвящен святому Порфирию - епископу Газы, проповедовавшему христианство язычникам в этом городе, по преданию, его мощи покоятся на территории прихода. Основа современного здания датируется 1150-1160 годами, во второй половине XIX века храм был реконструирован.