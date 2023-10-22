В Аргентине пройдут президентские и парламентские выборы

Голосование проходит в условиях экономического кризиса, который усугубился на фоне пандемии коронавируса и одной из самых серьезных засух в истории страны

БУЭНОС-АЙРЕС, 22 октября. /ТАСС/. Президентские и парламентские выборы пройдут в воскресенье в Аргентине. Помимо главы государства, гражданам страны предстоит избрать 130 депутатов и 24 сенатора Конгресса.

На высший государственный пост претендуют пять кандидатов. Основная борьба развернется между министром экономики Серхио Массой, выдвигающимся от правящей коалиции "Союз ради родины", экс-министром безопасности Патрисией Буллрич, представляющей крупнейшую оппозиционную коалицию "Вместе за перемены", и депутатом Хавьером Милеем, возглавляющим Либертарианскую партию, которая входит в альянс "Свобода наступает". Кроме того, на президентский пост претендуют губернатор провинции Кордова Хуан Скьяретти и депутат Мириам Брегман, представляющая коалицию "Фронт левых сил и рабочих". Действующий глава государства Альберто Фернандес, рейтинг одобрения которого опустился ниже 20%, еще в апреле объявил, что не будет выдвигаться на новый срок, хотя конституция позволяла ему сделать это.

По итогам праймериз, состоявшихся в августе, наибольшее количество голосов (31%) получил Милей, который до этого не считался одним из фаворитов. Согласно большинству опросов, он остается лидером предвыборной гонки, но отрыв между кандидатами указывает на вероятный второй тур. Наибольшие шансы выйти в него, по результатам исследований общественного мнения, у Милея и Массы.

О кандидатах

Экономист по образованию Милей выступает за минимальное вмешательство государства в жизнь, хочет упразднить Центральный банк и предлагает заменить национальную валюту на доллар. Для решения экономических проблем кандидат, выбравший своим символом бензопилу, намерен серьезно урезать бюджетные расходы, обещая при этом не сокращать социальную поддержку населения. Он также хочет уменьшить количество министерств. В центр своей кампании кандидат ставит протест против политического истеблишмента страны, который он называет кастой.

Милей неоднократно заявлял, что не намерен продвигать межгосударственные отношения с Китаем, Бразилией и Россией из-за несогласия с политикой этих государств, но в то же время утверждал, что не будет мешать частному бизнесу вести дела с этими странами. По словам кандидата, он считает приоритетными союзниками США и Израиль. В то же время советник Милей в вопросах внешней политики Диана Мондино сказала ТАСС, что в случае его победы Аргентина будет "поддерживать отношения со всеми странами".

Масса намерен продолжить следовать основным принципам политики действующего правительства. Он обещает сконцентрироваться на создании рабочих мест и развитии национальной промышленности и нефтегазового сектора, чтобы добиться увеличения потока иностранной валюты в страну. Советник кандидата в вопросах внешней политики Густаво Пандиани заявлял, что Аргентине надо развивать отношения со всем миром и что отказ от вступления в БРИКС, куда страна была принята по итогам прошедшего в августе саммита группы, был бы большой ошибкой.

Буллрич, занимавшая пост министра безопасности в правительстве экс-президента Маурисио Макри (2015-2019), выступает за отмену валютных ограничений в целях стимулирования притока инвестиций, упразднение пошлин для экспортеров и сокращение социальных программ с последующим перенаправлением бюджета на стимулирование выхода граждан на рынок труда. В ходе предвыборной кампании кандидат уделяет много внимания борьбе с преступностью, предлагая привлечь к задачам по обеспечению порядка военных и создать специальные тюрьмы для торговцев наркотиками. Буллрич выступает за улучшение отношений с США, критикует действующее правительство за, по ее мнению, чрезмерное сближение с Китаем и обещает отказаться от вступления в БРИКС.

О ситуации в стране и процедуре выборов

Выборы проходят в условиях экономического кризиса, который усугубился на фоне пандемии коронавируса и одной из самых серьезных засух в истории Аргентины. По итогам года инфляция в стране ожидается на уровне не менее 100%. Рост цен подстегивает падение стоимости национальной валюты на бирже и черном рынке, существующем из-за действующих в стране ограничений на покупку доллара, которые были введены из-за нехватки валютных резервов. Уровень бедности в стране составляет 40%.

Избирательные участки откроются в 08:00 по местному времени (14:00 мск) и будут работать до 18:00 (00:00 мск). Голосование является обязательным для всех граждан Аргентины старше 16 лет. Предварительные итоги будут объявлены вечером в этот же день.

Для победы в первом туре кандидату, заручившемуся наибольшей поддержкой населения, необходимо набрать более 45% голосов либо 40% при условии, что отрыв от его ближайшего соперника составляет не менее 10 процентных пунктов. Если никто из претендентов на высший пост не добьется этого результата, второй тур голосования состоится 19 ноября. Инаугурация избранного президента пройдет 10 декабря.