В Швейцарии пройдут парламентские выборы

Избирателям предстоит проголосовать за 200 депутатов Национального совета и 45 из 46 депутатов Совета кантонов

ЖЕНЕВА, 22 октября. /ТАСС/. Граждане Швейцарии изберут в воскресенье на парламентских выборах 200 депутатов Национального совета - большой палаты законодательного органа и 45 из 46 депутатов его малой палаты - Совета кантонов. Четыре крупнейшие партии, формирующие с конца 50-х годов прошлого века правительство, согласно последним опросам, вновь получат подавляющее большинство мест в Федеральном собрании, что на практике будет означать сохранение страной на предстоящие четыре года прежнего курса во внешней и внутренней политике, основанного на балансе интересов между основными политическими силами.

Правоконсервативная Швейцарская народная партия (ШНП), выступающая за строгое соблюдение страной нейтралитета и ограничение иммиграции, является фаворитом на выборах. Согласно опросам, она имеет высокие шансы не только сохранить свой статус крупнейшей партии страны, но и расширить свое представительство в Федеральном собрании. Так, опрос, проведенный социологической службой Sotomo с 22 сентября по 5 октября, свидетельствует, что за ШНП готовы проголосовать 28,1% избирателей, что существенно больше, чем у ближайшего конкурента - левоцентристской Социал-демократической партии (СДП), которая может рассчитывать на 18,3% голосов.

Преемственность политики

Две другие партии, входящие вместе с ШНП и СДП в коалиционное правительство, - Партия Центра (ПЦ) и правоцентристская Свободная демократическая партия. Либералы (СДПЛ) - пользуются поддержкой 14,3% и 14,1% избирателей соответственно. Главная интрига нынешних выборов состоит в том, удастся ли ПЦ подняться на третью строчку по числу набранных голосов. На выборах 2019 года СДПЛ пришла к финишу третьей, а ПЦ - четвертой.

Остальные партии, представленные в парламенте, сильно отстают от четверки лидеров. В частности, за Партию "зеленых" готовы проголосовать, по данным Sotomo, 9,7% избирателей, а за Партию "зеленых либералов" - 6,8%. Партия "зеленых", утратила былую популярность за четыре года, прошедшие после выборов в 2019, и высказанное ею ранее желание получить место в правительстве, состоящем из семи министров, практически не имеет шансов осуществиться при нынешней расстановке сил. В свою очередь ни одна из четырех крупнейших партий не высказывает намерения что-либо менять и не ставит под вопрос свое участие в коалиционном правительстве. Это означает, что в швейцарской внутренней и внешней политике после выборов не стоит ожидать перемен, поскольку все важные вопросы решаются в правительстве коллегиально, а важнейшие для страны темы выносятся на референдумы.

Наиболее актуальными политическими темами нынешних выборов, согласно опросам, являются рост взносов в кассы обязательного медицинского страхования, изменение климата и иммиграция. Далее в первой десятке со значительным отставанием следуют социальное страхование, энергетическая безопасность, реформа пенсионной системы, отношения с ЕС, рост стоимости жилья, независимость и суверенитет Швейцарии, природоохранные проблемы.

По мнению местных обозревателей, тема иммиграции была успешно использована ШНП в ходе предвыборной кампании и принесла ей нынешний высокий рейтинг у избирателей.

Порядок выборов

Швейцарцам предстоит избрать 22 октября 200 депутатов Национального совета и 45 из 46 депутатов Совета кантонов. Срок полномочий парламента - 4 года. Палаты равноправны. Избирательным правом обладают граждане, достигшие 18-летнего возраста. Сейчас в стране с населением около 9 млн человек насчитывается более 5,5 млн избирателей.

Выборы в Национальный совет проходят по системе пропорционального представительства. Каждый кантон образует один избирательный округ. Поскольку численность населения в кантонах разная, то и число избираемых ими депутатов неодинаковое - от 1 до 35.

Порядок выборов в Совет кантонов определяется местным законодательством, и в основном применяется мажоритарная система. От каждого из 20 кантонов Швейцарии в малую палату избираются по два депутата, от каждого из шести полукантонов - по одному. В полукантоне Аппенцелль-Иннерроден 22 октября состоятся только выборы в Национальный совет, а депутата в Совет кантонов жители этого полукантона избрали в апреле 2023 года.