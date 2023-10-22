Участники каирского саммита пришли к согласию по доставке помощи сектору Газа

При этом прекращение огня в анклаве и "степень осуждения стали предметом разногласий", отметил официальный представитель президента Египта Ахмед Фахми

КАИР, 22 октября. /ТАСС/. Страны - участницы завершившегося каирского саммита мира по Палестине пришли к согласию по вопросу доставки гуманитарной помощи сектору Газа. Об этом сообщил официальный представитель президента Египта Ахмед Фахми в комментарии телеканалу Al Arabiya.

"Каирский саммит пришел к согласию относительно доставки помощи в Газу", - приводит канал заявление пресс-секретаря. При этом, по его словам, "прекращение огня в секторе Газа и степень осуждения стали предметом разногласий" участников встречи. "[На саммите] были страны, которые хотели осудить лишь одну сторону [конфликта]", - пояснил Фахми в комментарии телеканалу Sky news - Arabiya.

Пресс-секретарь египетского президента подчеркнул, что ни один из участников конференции не покинул саммит. "Саммит был рассчитан на несколько часов, и были договоренности относительно [присутствия] президентов и лидеров, а также времени вылетов, однако на выступлении президента [Египта] Абдель Фаттаха ас-Сиси присутствовали все", - отметил Фахми.

Каирский саммит мира, посвященный обсуждению путей урегулирования палестино-израильского конфликта и снижению уровня напряженности в сектора Газа, открылся в субботу в Новом Каире по инициативе президента ас-Сиси. В конференции приняли участие представители 34 стран и трех международных организаций - ООН, Лиги арабских государств и Африканского союза. От России в саммите участвовал замглавы МИД, специальный представитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов.