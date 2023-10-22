Полиция разыскивает сорвавших флаг Израиля с главной синагоги Вены

Их действия попали на видео

ВЕНА, 22 октября. /ТАСС/. Венская полиция объявила в розыск людей, сорвавших в ночь на субботу флаг Израиля с фасада главной синагоги столицы Штадттемпель. Об этом сообщила газета Kurier.

В социальных сетях было размещено видео того, как два молодых человека срывают со стены синагоги флаг и фасадный флагшток. В кадр также попала девушка, которая, сложив пальцы пистолетом, делает вид, что стреляет в здание.

После эскалации палестино-израильского конфликта 7 октября австрийские власти объявили об усилении наблюдения за еврейскими учреждениями. Штадттемпель подвергалась нападениям в прошлом. В 1981 году двое мужчин открыли стрельбу по посетителям синагоги, убив двух из них. Теракт в Вене 2020 года, в ходе которого погибли четыре человека, также произошел недалеко от синагоги.