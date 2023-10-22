Продовольственная программа ООН намерена помочь более чем 1 млн жителей Газы

В основном в анклав будут доставлять продовольствие, сообщила ВПП

РИМ, 22 октября. /ТАСС/. Всемирная продовольственная программа (ВПП) рассчитывает оказать помощь 1,1 млн человек в секторе Газа в ближайшие два месяца. Как сообщила организация в системе ООН, с начала обострения палестино-израильского конфликта продовольственную помощь получили 520 тыс. жителей анклава.

Поддержка в основном сводится к снабжению продовольствием, которое доставляется на границу с Египтом, поскольку ваучеры теряют смысл ввиду истощения запасов продуктов питания. "Местные пекарни прекратили работу из-за отсутствия энергоснабжения, а одна попала под обстрел", - сообщила ВПП.

Ранее пять агентств ООН, включая ВПП, в совместном заявлении назвали ситуацию в Газе катастрофической и призвали к прекращению огня.