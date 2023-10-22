Проект резолюции СБ ООН от США осуждает ХАМАС и не призывает к прекращению огня

В документе также есть пункт с призывом к освобождению заложников

ООН, 22 октября. /ТАСС/. США распространили в Совете Безопасности (СБ) ООН свой проект резолюции по ситуации на Ближнем Востоке. Эту информацию подтвердил ТАСС дипломатический источник во всемирной организации.

Как следует из текста документа, с которым ознакомился ТАСС, американский проект резолюции не содержит призыва к прекращению огня. В нем есть пункты с осуждением нападения ХАМАС, призывом к освобождению заложников и признанием права Израиля на самозащиту.

Кроме того, американская резолюция содержит призыв к полному уважению международного гуманитарного права, включая защиту мирного населения, а также признает усилия Катара и других стран, которые привели к освобождению 20 октября двух заложников ХАМАС.

18 октября Совет Безопасности ООН не принял бразильский проект ближневосточной резолюции, так как США применили право вето. Американская сторона выразила разочарование, так как в проекте не был указан пункт о праве Израиля на самооборону.

Ранее СБ ООН не принял российский проект резолюции по палестино-израильскому конфликту. Четыре государства - Великобритания, США, Франция и Япония - выступили против. Постоянный представитель России при всемирной организации Василия Небензя заявил, что СБ ООН в очередной раз стал заложником устремлений западных стран и не смог направить "четкий сильный коллективный сигнал, нацеленный на деэскалацию ситуации".