21 октября, 22:53,
обновлено 21 октября, 23:25
Палестино-израильский конфликт

Проект резолюции СБ ООН от США осуждает ХАМАС и не призывает к прекращению огня

Eduardo Munoz/ Pool Photo via AP, file
© Eduardo Munoz/ Pool Photo via AP, file

В документе также есть пункт с призывом к освобождению заложников

ООН, 22 октября. /ТАСС/. США распространили в Совете Безопасности (СБ) ООН свой проект резолюции по ситуации на Ближнем Востоке. Эту информацию подтвердил ТАСС дипломатический источник во всемирной организации.

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Как следует из текста документа, с которым ознакомился ТАСС, американский проект резолюции не содержит призыва к прекращению огня. В нем есть пункты с осуждением нападения ХАМАС, призывом к освобождению заложников и признанием права Израиля на самозащиту.

Кроме того, американская резолюция содержит призыв к полному уважению международного гуманитарного права, включая защиту мирного населения, а также признает усилия Катара и других стран, которые привели к освобождению 20 октября двух заложников ХАМАС.

18 октября Совет Безопасности ООН не принял бразильский проект ближневосточной резолюции, так как США применили право вето. Американская сторона выразила разочарование, так как в проекте не был указан пункт о праве Израиля на самооборону.

Ранее СБ ООН не принял российский проект резолюции по палестино-израильскому конфликту. Четыре государства - Великобритания, США, Франция и Япония - выступили против. Постоянный представитель России при всемирной организации Василия Небензя заявил, что СБ ООН в очередной раз стал заложником устремлений западных стран и не смог направить "четкий сильный коллективный сигнал, нацеленный на деэскалацию ситуации". 

Теги:
СШАПалестино-израильский конфликт
© Информационное агентство ТАСС
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