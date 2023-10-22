Британские военные обучили украинских инженеров защите критической инфраструктуры

Инженерам, в частности, показали, "где лучше размещать физические и воздушные барьеры для защиты объектов", говорится в заявлении Минобороны Соединенного Королевства

ЛОНДОН, 22 октября. /ТАСС/. Военнослужащие из Корпуса королевских инженеров в составе британской армии провели двухнедельную программу обучения защите критической национальной инфраструктуры для украинских специалистов.

Об этом говорится в заявлении Минобороны Великобритании.

Отмечается, что в ходе инструктажа в Англии украинским гражданским инженерам, в частности, было показано, как "определять наиболее уязвимые элементы критической национальной инфраструктуры" и "где лучше размещать физические и воздушные барьеры для защиты объектов". В сообщении сказано, что просьба на обучение исходила от Киева.