22 октября, 00:01,
обновлено 22 октября, 00:21
Палестино-израильский конфликт

Армия Израиля нанесла удар по объекту под мечетью в Дженине

AP Photo/ Ariel Schalit
© AP Photo/ Ariel Schalit

По информации армейской пресс-службы, объект использовался сторонниками группировок ХАМАС и "Исламский джихад", которые в ближайшее время "планировали совершить атаку"

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 октября. /ТАСС/. Израильские военные нанесли превентивный удар по подземному объекту под мечетью в Дженине на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

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По ее информации, этот объект использовался сторонниками палестинских радикальных группировок ХАМАС и "Исламский джихад", которые "планировали совершить атаку в самое ближайшее время".

"В ходе совместного мероприятия Армии обороны Израиля и Службы общей безопасности Армия обороны Израиля нанесла авиаудар по подземному террористическому объекту на территории мечети Аль-Ансар в Дженине. В мечети находилась террористическая ячейка боевиков ХАМАС и "Исламского джихада", которые готовили террористическую атаку в самое ближайшее время", - говорится в сообщении.

По информации военных, использовавшие этот объект радикалы "ответственны за несколько террористических атак за последние месяцы". "Террористическая ячейка также совершила террористическую атаку 14 октября в районе барьера безопасности, где было подорвано взрывное устройство", - добавили в пресс-службе.

"Недавно были получены разведданные, указывавшие на то, что террористы, которые были нейтрализованы, готовили неминуемую террористическую атаку. Мечеть использовалась террористами в качестве командного центра для планирования атак и в качестве базы для их осуществления", - отметили также военные. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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