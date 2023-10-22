22 октября, 01:02
Палестино-израильский конфликт

При ударе ВВС Израиля по мечети в Дженине погибли два человека

По информации ЦАХАЛ, объект под мечетью использовался сторонниками группировок ХАМАС и "Исламский джихад"

БЕЙРУТ, 22 октября. /ТАСС/. Два человека погибли, еще несколько получили ранения в результате удара израильской авиации по подземному объекту под мечетью в Дженине на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщила в Telegram-канале военно-информационная служба шиитского движения "Хезболлах".

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"В результате бомбардировки в Дженине, совершенной сионистским режимом на Западном берегу реки Иордан, двое погибли и еще несколько [человек] ранены", - говорится в сообщении.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ранее заявила о нанесении превентивного удара по подземному объекту под мечетью в Дженине. По информации военных, объект использовался сторонниками палестинских радикальных группировок ХАМАС и "Исламский джихад", которые "планировали совершить атаку в самое ближайшее время". По версии ЦАХАЛа, использовавшие этот объект радикалы "ответственны за несколько террористических атак в последние месяцы". 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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