Израиль нанес удары по аэропортам Дамаска и Алеппо

Они выведены из строя

БЕЙРУТ, 22 октября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля нанесла удары по взлетно-посадочным полосам аэропортов Дамаска и Алеппо ракетами и вывела их из строя. Об этом сообщило агентство SANA со ссылкой на сирийскую армию.

"Сегодня утром примерно в 05:25 израильский противник одновременно осуществил воздушную агрессию с залпами ракет со стороны Средиземного моря к западу от Латакии и со стороны оккупированных сирийских Голан, нанеся удары по международным аэропорту Дамаска и Алеппо. Физическое повреждение взлетно-посадочных полос двух аэропортов привело к их выводу из строя", - говорится в распространенном агентством заявлении военных.

Министерство транспорта Сирии перевело регулярные рейсы из вышеперечисленных аэропортов в аэропорт города Латакия, передает агентство.

Представители Армии обороны Израиля пока не комментировали эту информацию.