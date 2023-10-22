В Белоруссию с февраля 2022 года прибыли свыше 123 тыс. граждан Украины

Подавляющее большинство из них въезжают в республику из стран ЕС

МИНСК, 22 октября. /ТАСС/. Более 123 тыс. граждан Украины въехало в Белоруссию с 24 февраля 2022 года, подавляющее большинство из них въезжают в республику из стран ЕС. Об этом сообщила пресс-служба Государственного пограничного комитета республики.

"Всего с 24 февраля 2022 года в Республику Беларусь с украинской территории прибыло 123 539 граждан Украины: через украинско-белорусскую границу - 15 895, транзитом через Польшу - 82 170, через Литву - 21 061, через Латвию - 4 413", - говорится в сообщении.

С начала 2023 года в Белоруссию въехало 48 835 граждан Украины. При этом транзитом через Польшу - 35 665, через Литву - 10 911, через Латвию - 2 254, через Украину - 5.