22 октября, 09:15
Военная операция на Украине

Bild: Минобороны ФРГ недосчиталось в проекте бюджета более €5 млрд для ВСУ

EPA-EFE/ HANNIBAL HANSCHKE
© EPA-EFE/ HANNIBAL HANSCHKE

По информации издания, министр финансов Кристиан Линднер заложил на 2024 год €4 млрд для украинских вооруженных сил

БЕРЛИН, 22 октября. /ТАСС/. Министерство обороны ФРГ обеспокоено тем, что в представленном Минфином проекте бюджета на 2024 год не хватает более €5 млрд на военную помощь Украине. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на конфиденциальный документ МО ФРГ.

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По информации издания, министр финансов Кристиан Линднер заложил на 2024 год €4 млрд для украинских вооруженных сил (ВСУ). Это, в частности, €3,1 млрд на уже одобренные проекты, €770 млн зарезервировано на поддержку по линии МИД Германии и €120 млн - на новые военные проекты.

Как считает Минобороны ФРГ, потребности ВСУ гораздо выше. Ведомство ожидает, что Киев дополнительно запросит в следующем году около €5,22 млрд, и перечисляет, на что необходимы будут средства. Это €880 млн на укрепление системы ПВО, €675 млн - на бронетехнику, €390 млн - на повышение эффективности инженерных войск, €935 млн - на защитную экипировку, €2,34 млрд - на поддержание техники в исправном состоянии, запчасти, ремонт. Кроме того, в проекте не заложены €525 млн для Бундесвера (Вооруженных сил ФРГ) на замену переданной ВСУ техники.

Окончательно бюджет на 2024 год должен быть принят в середине ноября, уточняет Bild. По всей видимости, в коалиции до этого времени ожидаются напряженные переговоры.

Общий объем помощи Украине со стороны ФРГ - гуманитарной, финансовой и военной - за последние полтора года составил около €23 млрд. 

Теги:
УкраинаГерманияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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