Очевидцы рассказали, что в Киеве начались увольнения из-за воинского учета женщин-медиков

В столице на этом фоне началась очередная волна миграции

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Всех женщин, имеющих медицинское или фармацевтическое образование, в Киеве начали проверять военкоматы и ставить на воинский учет, рассказали ТАСС очевидцы.

"Всех без исключения медиков и фармацевтов отправляют в военкомат для проверки, - сказал собеседник агентства. - Повесток пока не выдают, но процесс очень контролируют".

В столице на этом фоне начались массовые увольнения медиков и очередная волна миграции, указал другой житель. "Те, кто еще могут, безусловно, рассматривают варианты выезда из страны, потому что понимают, к чему все идет, что в итоге будут отправлены на фронт", - уточнил он.

Принятый на Украине закон обязывает встать на учет всех женщин в возрасте от 18 до 60 лет, имеющих специальность врача, стоматолога, акушера, медсестры, фармацевта и провизора. Это также касается научных сотрудниц и руководителей подразделений в системе здравоохранения. Требование о постановке женщин-медиков на воинский учет вступило в силу на Украине в начале октября.

Власти заверяют, что ограничения для выезда за границу для женщин, вставших на воинский учет, не предусмотрены, а распространяются только на мобилизованных.

При этом запрет на выезд с Украины вводится распоряжением правительства и не требует согласований в парламенте, поэтому у властей есть возможность ввести его в любой момент.