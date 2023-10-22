СМИ: слова Байдена о Путине говорят, что у президента США проблемы

Журналист Йорг Кронауэр в статье для Junge Welt прокомментировал заявление американского лидера, сопоставившего политику главы России и действия ХАМАС

БЕРЛИН, 22 октября. /ТАСС/. Слова президента США Джо Байдена, сопоставившего политику российского лидера Владимира Путина и действия ХАМАС, говорят о том, что у американского лидера возникло несколько проблем. Такое мнение выразил журналист Йорг Кронауэр в статье, опубликованной в субботу в германской газете Junge Welt .

"Смешивать Путина и ХАМАС? Тот, кто осмеливается выступать публично с такими сумасбродными лозунгами, либо стремится привлечь на свою сторону самую тупую часть самых жестких американских правых, либо у него проблема. В отношении президента США верно и то, и другое", - пишет автор.

"У Байдена даже несколько проблем. Одна из них заключается в следующем: США и их сторонники на протяжении уже более 1,5 года вкладывают десятки миллиардов долларов в наращивание военного потенциала Украины - и что же происходит? Расхваленное украинское наступление потерпело провал. Все больше в США, в особенности среди правых, говорят: "Нет, Украина - это бездонная бочка", - пишет обозреватель. "Но можно ли Киеву просто так перекрыть кран? Украина рано или поздно была бы потеряна", - говорится в статье.

Вторая проблема, с точки зрения автора, состоит в том, что движение ХАМАС спровоцировало новую войну на Ближнем Востоке. "Если начнется наземная операция [Израиля в секторе Газа], то на Ближнем Востоке может разгореться повсеместный пожар", - отмечается в материале. В нем обращается внимание на то, что уже были атакованы американские базы в Сирии и Ираке.

"Они [американцы] тем самым столкнутся, как представляется и чего опасается Байден, с двумя войнами. Могут ли США избежать смертоносной катастрофы, которая отчетливо вырисовывается? Нет", - считает автор статьи. По его мнению, президенту США остается только пытаться найти средства на два конфликта, а для этого ему необходимо заручиться поддержкой правых. Поэтому американский лидер и выбирает такую риторику. Но тут Байден может столкнуться с третьей проблемой - ему будет недоставать денег для борьбы с Китаем. "Всего, что тонет на Украине или сжигается на Ближнем Востоке, в конечном итоге будет не хватать в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - говорится в статье.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя соответствующие слова Байдена, назвал их неприемлемыми. Он обратил внимание, что США постоянно обсуждают действия российского лидера, его фамилия "является неотъемлемой частью внутриполитической жизни США". Песков констатировал, что сейчас волнительный, эмоциональный и потенциально очень опасный момент в международной обстановке, в том числе в контексте эскалации на Ближнем Востоке. "Много эмоций в выступлениях разных политиков, в том числе высокопоставленных политиков и государственных деятелей. Но вряд ли такая риторика подходит для ответственных лидеров государств. И вряд ли такая риторика может быть приемлема и для нас", - подчеркнул он.