Посол Украины рассказала, как распределят запрашиваемые Байденом $61 млрд для Киева

Основной объем средств планируют направить на военные нужды, добавила Оксана Маркарова

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Основной объем средств, которые президент США Джо Байден запросил у Конгресса США для Киева, планируют направить на военные нужды, причем часть денег предназначена американскому Минобороны на восполнение переданного с собственных складов вооружения и реализацию программ. Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.

"Главные цифры запроса таковы: оборонные расходы - $46,1 млрд, из которых $30,6 млрд на программы для Минобороны США", - написала она на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит признанной в РФ экстремистской корпорации Meta).

Маркарова пояснила, что $18 млрд предназначены на пополнение оборонных товаров со складов Минобороны США, возмещение расходов на услуги, военное образование и подготовку, предоставленные правительству Украины. Еще $12 млрд - для инициативы Ukraine Security Assistance Initiative, $1,7 млрд - для программы Госдепа Foreign Military Financing для Киева и других партнеров США, испытавших влияние из-за боевых действий войны на Украине.

На техническую и разведывательную поддержку, увеличение объемов производства вооружения и кибербезопасность планируется направить $14,4 млрд.

Она отметила, что непосредственно на прямую бюджетную поддержку Киеву планируется выделить $11,8 млрд, на "неотложные потребностей в восстановлении и разработке программ" предлагается заложить $2,2 млрд. В запрос для Украины входят и средства, выделяемые на программы поддержки прибывающим в США украинцам ($481 млн).

Украинский посол подчеркнула, что пока запрос Байдена - это лишь "видение администрации", а анализировать цифры стоит тогда, когда это видение превратится в непосредственно в бюджетный документ внутри Конгресса. При этом она отметила, что Украина активно работает с обеими палатами и обеими партиями в Конгрессе.

Американская помощь Украине на 2024 год

Президент США Джо Байден 20 октября направил в Конгресс запрос на оказание Украине и Израилю дополнительной военной и иной помощи в размере около $106 млрд. Как поясняется в обнародованных Белым домом сопроводительных документах к запросу на дополнительные ассигнования в 2024 финансовом году, Украине предлагается выделить более $61,4 млрд, Израилю - свыше $14,3 млрд.

При этом депутат украинского парламента Ярослав Железняк уже заявил, что запрашиваемых для Украины средств недостаточно. Он отметил, что на прямую бюджетную поддержку из этой суммы заложено $11,8 млрд, в то время как в проекте бюджета на 2024 год, который сейчас рассматривает Украина, заложен дефицит $42,9 млрд, и 30% из этого ($12,87 млрд), по ожиданиям Киева, должно было поступить от США.