Главы церквей Иерусалима и патриархи заявили, что остаются в Газе несмотря на удары

Как отмечается в совместном заявлении, патриархи и главы церквей остаются "непоколебимо привержены выполнению своего священного и морального долга по оказанию помощи, поддержки и предоставлению убежища всем мирным жителям"

ВАТИКАН, 22 октября. /ТАСС/. Главы христианских церквей Иерусалима и патриархи в совместном заявлении, к которому присоединился архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, заявили, что решительным образом осуждают израильские авиаудары по православной церкви Святого Порфирия в Газе, в результате чего погибли 18 человек, включая 9 детей. Несмотря на продолжающиеся атаки на места культа и гражданские объекты, они "не откажутся от своей христианской миссии".

"Осуждая это нападение на священное место, ставшее убежищем, мы не можем игнорировать тот факт, что это всего лишь последний случай ранения или гибели ни в чем не повинных гражданских лиц в результате ракетных ударов по другим убежищам. Среди них школы и больницы, где укрывались беженцы, потому что их дома были разрушены в результате беспощадных бомбардировок жилых районов Газы в течение последних двух недель", - говорится в заявлении.

Как отмечается, несмотря на опустошение, которому подверглись различные социальные, религиозные и гуманитарные институты, патриархи и главы церквей остаются "непоколебимо привержены выполнению своего священного и морального долга по оказанию помощи, поддержки и предоставлению убежища всем мирным жителям". "Даже перед лицом непрекращающихся требований военных эвакуировать наши благотворительные учреждения и молитвенные дома мы не откажемся от своей христианской миссии, поскольку у этих невинных людей нет другого безопасного места, куда они могли бы обратиться", - указано в совместном заявлении.

Папа Римский Франциск в ходе традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра выразил глубокую скорбь в связи с "разрушением англиканского госпиталя и грекокатолической церкви в Газе". Он еще раз призвал к прекращению вражды и напомнил о дне поста и молитвы за мир 27 октября. "Братья, остановитесь!" - провозгласил понтифик.