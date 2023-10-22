22 октября, 10:54
Палестино-израильский конфликт

Главы церквей Иерусалима и патриархи заявили, что остаются в Газе несмотря на удары

Как отмечается в совместном заявлении, патриархи и главы церквей остаются "непоколебимо привержены выполнению своего священного и морального долга по оказанию помощи, поддержки и предоставлению убежища всем мирным жителям"

ВАТИКАН, 22 октября. /ТАСС/. Главы христианских церквей Иерусалима и патриархи в совместном заявлении, к которому присоединился архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, заявили, что решительным образом осуждают израильские авиаудары по православной церкви Святого Порфирия в Газе, в результате чего погибли 18 человек, включая 9 детей. Несмотря на продолжающиеся атаки на места культа и гражданские объекты, они "не откажутся от своей христианской миссии".

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"Осуждая это нападение на священное место, ставшее убежищем, мы не можем игнорировать тот факт, что это всего лишь последний случай ранения или гибели ни в чем не повинных гражданских лиц в результате ракетных ударов по другим убежищам. Среди них школы и больницы, где укрывались беженцы, потому что их дома были разрушены в результате беспощадных бомбардировок жилых районов Газы в течение последних двух недель", - говорится в заявлении.

Как отмечается, несмотря на опустошение, которому подверглись различные социальные, религиозные и гуманитарные институты, патриархи и главы церквей остаются "непоколебимо привержены выполнению своего священного и морального долга по оказанию помощи, поддержки и предоставлению убежища всем мирным жителям". "Даже перед лицом непрекращающихся требований военных эвакуировать наши благотворительные учреждения и молитвенные дома мы не откажемся от своей христианской миссии, поскольку у этих невинных людей нет другого безопасного места, куда они могли бы обратиться", - указано в совместном заявлении.

Папа Римский Франциск в ходе традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра выразил глубокую скорбь в связи с "разрушением англиканского госпиталя и грекокатолической церкви в Газе". Он еще раз призвал к прекращению вражды и напомнил о дне поста и молитвы за мир 27 октября. "Братья, остановитесь!" - провозгласил понтифик. 

Теги:
Палестино-израильский конфликт
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