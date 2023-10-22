СМИ: 17 грузовиков с помощью для жителей Газы въехали в сектор из Египта через КПП "Рафах"

По информации Al-Qahera al-Ihbariya, в их числе три грузовика Египетского общества Красного Полумесяца

КАИР, 22 октября. /ТАСС/. 17 грузовиков с гуманитарной помощью для жителей палестинского сектора Газа проехали через контрольно-пропускной пункт "Рафах", расположенный на границе Египта с анклавом. Об этом сообщает телеканал Al-Qahera al-Ihbariya.

По его информации, в их числе три грузовика Египетского общества Красного Полумесяца.

Как сообщил египетский телеканал Al-Ghad со ссылкой на представителя погранперехода со стороны сектора Газа, доставленная накануне помощь может покрыть "примерно 3% потребностей" жителей анклава.

На прошлой неделе Египет обратился к мировому сообществу, а также региональным и международным организациям, желающим предоставить гуманитарную помощь палестинскому народу в секторе Газа, с просьбой доставлять ее в египетский международный аэропорт Эль-Ариш на Синайском полуострове. Как указывали в египетском МИД, "израильские бомбардировки препятствуют нормальной работе КПП". Египет призвал Израиль прекратить обстрелы и выразил надежду, что погранпереход будет выполнять свои функции, являясь "дорогой жизни в поддержку палестинцев в секторе Газа".