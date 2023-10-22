Спецслужбы КНР выявили случай шпионажа в пользу США на оборонном предприятии

Согласно заявлению Министерства государственной безопасности Китая, шпионажем занимался гражданин по фамилии Хоу, который прежде проходил стажировку в Соединенных Штатах

ПЕКИН, 22 октября. /ТАСС/. Спецслужбы китайской провинции Сычуань выявили случай передачи секретной информации компетентным органам Соединенных Штатов с одного из оборонных предприятий КНР. Об этом сообщило Министерство государственной безопасности Китая.

Как уточняется на странице ведомства в социальной сети WeChat, шпионажем занимался гражданин по фамилии Хоу, который прежде проходил стажировку в США. Против него заведено дело, которое передано на рассмотрение народного суда средней ступени города Чэнду (административный центр Сычуани).

Власти в распространенном заявлении отметили, что будут жестко пресекать любые действия, представляющие угрозу для государственной безопасности Китая.