Глава МИД Индии обвинил канадских дипломатов во вмешательстве во внутренние дела

Субраманьям Джайшанкар прокомментировал решение Нью-Дели сократить количество дипперсонала в канадском посольстве

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 октября. /ТАСС/. Канадские дипломаты вмешивались во внутренние дела Индии, это стало причиной действий Нью-Дели в их отношении. Об этом заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар, объясняя решение Нью-Дели сократить количество дипломатического персонала в канадском посольстве.

"Паритет во многом предусмотрен Венской конвенцией, которая является соответствующим международным правилом в этом вопросе. В нашем случае мы ссылались на паритет, потому что у нас были опасения по поводу постоянного вмешательства в наши дела со стороны канадского персонала", - сказал Джайшанкар, отвергая заявления о том, что Индия нарушила Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.

"Отношения [Индии и Канады] сейчас переживают трудный этап. Но я хочу сказать, что проблемы, которые у нас есть, связаны с определенным сегментом канадской политической жизни и с политикой, которая вытекает из этого", - приводит слова Джайшанкара телеканал NDTV.

Ранее Оттава сообщила, что возвращает домой из Индии 41 дипломата и членов их семей, поскольку Индия официально представила план по снятию дипломатического иммунитета со всех канадских дипломатов, кроме 21 представителя. После этого премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что действия индийского правительства в отношении канадских дипломатов "затрудняют нормальную жизнь миллионам людей в обеих странах" и отметил, что эти действия "являются нарушением Венской конвенции".

Отношения между Канадой и Индией обострились после того, как Оттава 18 сентября решила выслать одного из старших дипломатов Индии в связи с предположениями о причастности спецслужб этой страны к убийству одного из лидеров сикхской общины Канады. Во внешнеполитическом ведомстве республики считают, что канадские политические деятели открыто симпатизируют террористам и экстремистам из числа представителей сикхской общины, которые выступают за создание на территории индийского штата Пенджаб независимого государства Халистан. Посольство Индии в Оттаве приостановило выдачу виз. Индийским гражданам также рекомендовали воздерживаться от поездок в Канаду.