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Палестино-израильский конфликт

Нетаньяху предостерег "Хезболлах" от вступления в конфликт

При этом премьер Израиля заявил, что его страна готова "к любому сценарию"

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 октября. /ТАСС/. Ливанская шиитская группировка "Хезболлах" "совершит ошибку всей своей жизни", если решит полноценно присоединиться к конфликту, начавшемуся 7 октября с нападения боевиков ХАМАС из сектора Газа на Израиль. С таким заявлением выступил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в ходе посещения военных, дислоцированных на северной границе страны.

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"Я не могу сказать вам прямо сейчас, решит ли "Хезболлах" полноценно присоединиться к боевым действиям. Но если движение "Хезболлах" решит вступить в войну, то оно совершит ошибку всей своей жизни. Мы нанесем по нему удар такой силы, которую невозможно себе представить, и это будет иметь разрушительные последствия как для "Хезболлах", так и для государства Ливан", - распространила канцелярия Нетаньяху его обращенные к военнослужащим высказывания.

"Мы [Израиль] готовы к любому сценарию", - добавил премьер. 

Теги:
ЛиванПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильНетаньяху, Биньямин
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