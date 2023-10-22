22 октября, 13:30,
обновлено 22 октября, 13:44
Палестино-израильский конфликт

Блинкен считает, что Израиль не сможет вернуться к статус-кво с Газой

НЬЮ-ЙОРК, 22 октября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен уверен, что Израиль и сектор Газа не смогут вернуться к статус-кво, необходимо найти новый механизм, который позволит Израилю избежать повторения атак со стороны ХАМАС.

В эфире телеканала NBC госсекретаря спросили, в чем заключается стратегия Израиля в отношении сектора Газа и кто будет управлять им, когда конфликт закончится.

"Думаю, мы понимаем две вещи: мы не можем вернуться к статус-кво, они не могут вернуться к статус-кво, при котором ХАМАС <...> будет в состоянии повторить то, что он сделал", - сказал Блинкен. "Необходимо найти что-то новое", - добавил он, подчеркнув, что, по его сведениям, Израиль не намерен брать Газу под свой контроль. 

Теги:
СШАПалестино-израильский конфликтИзраильБлинкен, Энтони
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