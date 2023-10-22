Армия Израиля сообщила о первом применении минометного снаряда Steel Sting в Газе

Удар был нанесен по ракетной площадке ХАМАС

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 октября. /ТАСС/. Израильские военные проинформировали, что начали применять для нанесения ударов по военным целям в секторе Газа минометные снаряды с двойным наведением Steel Sting ("Стальное жало").

"В последние дни боев бойцы спецотряда "Магеллан" впервые применили снаряд Steel Sting, атаковав ракетную площадку террористической организации ХАМАС, с которой производились запуски по территории Израиля", - говорится в заявлении армейской пресс-службы.

В пресс-службе добавили, что "Steel Sting - минометная бомба с двойным наведением, позволяющая точно поражать цели террористов в населенных пунктах, повышая при этом летальность попадания и снижая риск поражения посторонних лиц".