22 октября, 13:37
Палестино-израильский конфликт

Армия Израиля сообщила о первом применении минометного снаряда Steel Sting в Газе

Удар был нанесен по ракетной площадке ХАМАС

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 октября. /ТАСС/. Израильские военные проинформировали, что начали применять для нанесения ударов по военным целям в секторе Газа минометные снаряды с двойным наведением Steel Sting ("Стальное жало").

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"В последние дни боев бойцы спецотряда "Магеллан" впервые применили снаряд Steel Sting, атаковав ракетную площадку террористической организации ХАМАС, с которой производились запуски по территории Израиля", - говорится в заявлении армейской пресс-службы.

В пресс-службе добавили, что "Steel Sting - минометная бомба с двойным наведением, позволяющая точно поражать цели террористов в населенных пунктах, повышая при этом летальность попадания и снижая риск поражения посторонних лиц". 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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