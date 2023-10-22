Глава Пентагона заявил о возросших рисках атак на объекты США на Ближнем Востоке

Ллойд Остин ранее распорядился развернуть на Ближнем Востоке батарею систем ПРО THAAD и дополнительные зенитные ракетные комплексы Patriot

НЬЮ-ЙОРК, 22 октября. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что США отмечают возросшие риски атак на свои объекты и предпринимают все необходимое, чтобы защитить свои позиции.

"Мы обеспокоены возможной эскалацией. Фактически, мы наблюдаем перспективу значительной эскалации нападений на наши войска и на наших людей по всему региону [Ближнему Востоку]. И поэтому мы собираемся сделать все необходимое, чтобы убедиться, что наши войска находятся на правильном месте, на хорошей позиции, защищены и что у нас есть возможность ответить", - отметил Остин в интервью телеканалу ABC.

Ранее Остин распорядился развернуть на Ближнем Востоке батарею систем ПРО THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) и дополнительные зенитные ракетные комплексы Patriot. Остин заявил, что эти меры принимаются в рамках "планирования на случай чрезвычайных ситуаций", утверждая, что развертывание дополнительных сил США "поспособствует сдерживанию, укрепит защиту американских войск в регионе и поможет в обороне Израиля".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.