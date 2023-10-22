Остин заявил, что США при любой возможности напоминают Израилю о правилах ведения войны

По словам главы Пентагона, Вашингтон "при любой возможности" обращает внимание на то, что на боевом пространстве есть мирные жители

НЬЮ-ЙОРК, 22 октября. /ТАСС/. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты при любой возможности призывают Израиль следовать правилам ведения войны и учитывать, что в зоне боевых действий есть мирные жители.

"Когда я говорил с министром [обороны Израиля Йоавом] Галантом и другими [чиновниками], я призывал их проводить операцию в соответствии с правилами ведения войны. <...>", - сказал он в эфире телеканала ABC. Остин подчеркнул, что Вашингтон "при любой возможности" обращает внимание Израиля на то, что на боевом пространстве есть мирные жители, что им нужны коридоры для того, чтобы покинуть зону боевых действий, и что им необходима гуманитарная помощь.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС считает атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа, начал наносить удары по нему и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.