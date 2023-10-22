22 октября, 15:25,
обновлено 22 октября, 15:50
Палестино-израильский конфликт

Армия Израиля заявила, что случайно обстреляла египетский пост рядом с границей

Mahmoud Khaled/ Getty Images
© Mahmoud Khaled/ Getty Images

Израильские военные сразу извинились за эту ошибку

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 октября. /ТАСС/. Израильские военные по ошибке обстреляли один из постов Египта рядом с границей, обстоятельства инцидента выясняются. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Некоторое время назад танк Армии обороны Израиля случайно выстрелил и попал по египетскому посту рядом с границей в районе Керем-Шалома. Обстоятельства инцидента сейчас расследуются, подробности выясняются", - говорится в сообщении.

Израильские военные сразу извинились за эту ошибку. "Армия обороны Израиля выражает сожаление по поводу этого инцидента", - указали в пресс-службе.

Керем-Шалом - израильский кибуц, расположенный у самой границы с сектором Газа и недалеко от границы с Египтом. Рядом с населенным пунктом находится одноименный погранпереход, через который в мирное время на территорию палестинского анклава поступали различные товары и топливо. 

Теги:
ЕгипетПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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