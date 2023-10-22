Посол Израиля заявил, что говорить о прекращении огня пока не приходится

Александр Бен Цви отметил, что каждая страна имеет право на защиту своих граждан

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Говорить о прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта в настоящий момент не приходится. Об этом заявил ТАСС израильский посол в России Александр Бен Цви.

"Нет, сейчас нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. "Это же не вопрос прекращения огня, - продолжил посол. - Это же не сбалансированная ситуация. Когда они начинают атаку, мы должны воздерживаться от ответа? Почему другим это разрешено, а нам нет?".

Бен Цви привел в пример другие страны. Так, по его словам, когда были атаки ИГ ("Исламское государство", запрещена в РФ), "почему-то всем можно было давать ответ на эти атаки, даже когда были жертвы среди мирного населения". "Давайте, каждый раз, когда кто-то со мной разговаривает о гуманитарной ситуации, я ему дам в ухо. Он сразу же захочет мне дать ответ, мол, нельзя, это усложняет ситуацию, нагнетает напряженность, - продолжил дипломат. - Я его уговорю, он скажет: ладно. Как только он это скажет, я ему дам в нос. И как только он захочет дать ответ, я скажу, что это нагнетание напряжения и насилия, нельзя-нельзя". Бен Цви подчеркнул, Израиль находится в такой ситуации.

"Никто об этом почему-то так спокойно не говорит, а говорят, как будто мы - это угроза всему на Ближнем Востоке, - заметил он. - По-моему, на нас напали, если я правильно помню. И в один день убили 1 400 человек, 4 тыс. раненых с нашей стороны. В один день".

Израильской посол указал, что не видит "ни одной страны в мире, которая бы не отреагировала в такой ситуации". "Это как если бы убили в России 20 тыс. и 7 тыс. ракет выпустили, - продолжил он. - И США после 11 сентября. И все, которые воевали против ИГИЛ (до 2014 г. - "Исламское государство Ирака и Леванта"), все, что было вокруг. И Россия тоже. Так что, каждый имеет право на защиту своих граждан".